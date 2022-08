Come racconta Tuttosport, il Nizza, dopo l’ex juventino Aaron, sta valutando altri due bianconeri:e Denis. Lo svizzero è segnalato in bilico nelle gerarchie di Massimiliano, superato dal giovane Fabio Miretti . Zakaria non vorrebbe lasciare Torino dopo appena sei mesi, però non intende nemmeno correre il rischio di giocare poco con il Mondiale in Qatar così vicino. Dopo Monaco e Borussia Dortmund, il nome dell’ex Monchengladbach è finito anche nei discorsi tra Juventus e Nizza.