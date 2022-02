Una bellissima serata, in casa Juventus. Con due piccole note negative, però. Infatti, sia Zakaria che Chiellini sono stati costretti a lasciare il campo per degli acciacchi fisici. Per il centrocampista si tratta di una contusione alla zona lombare, che sarà da verificare nelle prossime ore. Per quel che riguarda il centrale di difesa, invece, leggero affaticamento al polpaccio.