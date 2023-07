Era arrivato nel gennaio 2022 il centrocampista svizzero Denisdal Borussia Moenchengladbach. Nella giornata di oggi, dopo il prestito di sei mesi al Chelsea ha fatto ritorno a Torino: una passerella con qualche selfie all'esterno deled i tifosi che lo ricordano con affetto. Il suo futuro però, salvo clamorosi ribaltoni non sarà a Torino a tinte bianconere. Come riferisce Calciomercato.com. L'esperienza alnon è di certo andata come sperato, soltanto 11 presenze ed una rete, ma Londra potrebbe essere ancora nel suo futuro.8,6 milioni di euro (4,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi 4,1 milioni milioni) queste erano le spese per portarlo a Torino nel 2022 ma ora non rientra più nei piani di Allegri. Da Stamford Bridge al London Stadium, stadio delche si è mosso attivamente per portarlo alla corte di David Moyes. La prima offerta degli Hammers, prestito con diritto di riscatto per arrivare a 18-20 milioni di euro è stata respinta al mittente, la parola fine non è però stata scritta. La Juve chiede l'obbligo garantito, con l'obiettivo di incassare 25 milioni di euro. Si attendono novità nei prossimi giorni.