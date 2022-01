Il centrocampista svizzero è arrivato all'aeroporto di Caselle, dove ad attenderlo c'è tutta una nuova vita alla Juventus.​Lo svizzero è stato acquistato per una cifra vicina ai 7 milioni di euro e anche lui, come Vlahovic, firmerà un contratto per 4 stagioni e mezzo. Questa sarà la prima sera nella sua nuova città, domattina le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Così i bianconeri sistemano il centrocampo, con un colpo davvero sensazionale.