Nonostante la buona prestazione messa in campo nel match contro la Roma ieri sera, la posizione di Dennis Zakaria è ancora del tutto incerta. Come riportato pochi istanti fa da Sportmediaset infatti, il giocatore svizzero resta ancora al centro del mercato e in caso di un'offerta che ingolosisce la società della Continassa, potrebbe anche fare le valigie e partire.