Non solo Dusan Vlahovic. La Juventus in queste ore ha sferrato l'affondo decisivo anche per Denis Zakaria, centrocampista classe '95 del Borussia Moenchengladbach: dopo l'accordo con il giocatore, il club bianconero ha trovato l'intesa anche con i tedeschi, sulla base di cinque milioni di euro più due di bonus. Zakaria dovrebbe invece firmare un contratto di quattro anni e mezzo a circa due milioni a stagione. Decisiva l'uscita di Bentancur, in direzione Tottenham per una cifra di circa 30 milioni di euro comprensiva di bonus: se si concretizzerà, si spalancheranno le porte della Continassa per il centrocampista svizzero.