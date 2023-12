Come riferisce calciomercato.com, Kenan Yildiz ha manifestato il desiderio di giocare con maggiore frequenza. Il suo desiderio, stando alle gerarchie, è difficilmente realizzabile, ma non impossibile. Tuttavia la Juventus ha bisogno di monetizzare. Nel caso in cui sulla scrivania di Giuntoli arrivassero offerte irrinunciabili, la cessione per fare cassa potrebbero essere un’opzione. Arsenal, Borussia Dortmund, Lipsia e Liverpool sono alla finestra. Il ragazzo, insomma, è corteggiato. Per il momento, però, la Juventus e il suo tecnico si godono il proprio gioiello