"Ufficiale il passaggio in bianconero di Kenan, centrocampista classe 2005, e di Ivano Srdoc, attaccante classe 2005. Entrambi si legano alla Juventus fino al 2025. Benvenuti!".Così la Juventus ha accolto due nuovi giovani talenti. Srdoc, di cui vi abbiamo raccontato ( QUI ), e Yildiz, il più chiacchierato dei due. Tanti approfondimenti per conoscere il giocatore strappato al Bayern, che fin da piccolissimo è nel mirino del mercato, in campo e fuori. Il suo sponsor? Adidas, fin dai 10 anni. E il suo video annuncio bianconero è esplosivo, tanto che i tifosi sui social l'hanno subito fatto diventare virale.