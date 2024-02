Nella giornata di ieri la Juve è tornata a vincere dopo i 4 risultati negativi ottenuti nelle partite precedenti, anche se non sono mancate le critiche per il modo in cui sono arrivati i 3 punti. La squadra di Allegri è riuscita a superare il Frosinone soltanto a 5 secondi dallo scadere grazie ad una rete di Daniele Rugani. Al termine del match in tanti hanno manifestato il proprio entusiasmo attraverso alcuni post pubblicati sui social. Tra questi c'è anche quello di Kenan Yildiz, che ha scritto così sul proprio account Instagram: 'Siamo uniti, vinciamo insieme'.