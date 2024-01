La linguaccia

A Torino sta brillando una nuova stella da diverse settimane e il riferimento va al numero 15 della Juve, Kenan Yildiz. Il talento turco ha già stregato i tifosi juventini con gol e giocate che lo differenziano dalla 'classe media', risaltandone doti e qualità indescrivibili. Prestazioni che non sono passate inosservate neanche ad Alex Del Piero, mentore di Yildiz che, in passato ha detto di ispirarsi proprio a Pinturicchio, con tanto di poster appeso in camera.Nel frattempo, lo stesso Del Piero ha voluto 'ricambiare' l'ammirazione dell'attaccante bianconero e lo ha fatto attraverso una storia condivisa sui social, in cui ha postato delle vecchie dichiarazioni di Yildiz, dove indicava come suo idolo proprio l'ex 10 della Juve, accompagnate dall'emoticon con la linguaccia, quella della 'loro' esultanza.