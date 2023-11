Un gol di destro, all'incrocio. Alla prima partita da titolare tra i "grandi". E poi quell'esultanza, ben nota a chiunque ami la, con le braccia aperte e la linguaccia, proprio come Alex. Kenanha letteralmente fatto impazzire i tifosi bianconeri in questo sabato sera in cui l'unico calcio giocato è quello delle Nazionali (con la Francia di Adrien, per la cronaca, "a valanga" sulla piccola Gibilterra con 7 gol segnati solo nel primo tempo). Il gioiello turco classe 2005 è stato schierato da Vincenzo Montella nell'undici titolare: una prima volta per lui, dopo le presenze con le giovanili, che non ha tardato a ripagare il tecnico italiano. Una notte dunque indimenticabile per Yildiz, che continua a far sognare i tifosi bianconeri e a convincerli di una cosa: Massimilianodeve dargli spazio, la Juve ha bisogno di lui e del suo talento cristallino, già dal big match contro l'Inter.