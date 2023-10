La prima risorsa offensiva in panchina della Juve contro l'Atalanta è Kenan Yildiz visti i forfait di Milik e Vlahovic. Ma dove potrebbe schierarlo Allegri? Come riporta, da mezzala con licenza di alzarsi in posizione di trequartista, da attaccante esterno in un tridente o al posto di uno dei due titolari. Yildiz può giocare in più posizioni, dipenderà anche da come andrà il match.