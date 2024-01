Un regalo speciale a fine partita



Kenan ✨ pic.twitter.com/fGVEzYZT5C — JuventusFC (@juventusfc) January 14, 2024

Kenanregala sempre sorrisi, e non solo con le sue straordinarie giocate. Come si può vedere in un bel filmato condiviso dallasui social, dopo la partita di Coppa Italia contro il Frosinone il giovane talento turco ha consegnato la suaa uno steward per recapitarla a un piccolo tifoso presente sugli spalti, mandandolo letteralmente al settimo cielo. Nel ritornare poi verso il centro del campo, Kenan ha mostrato agli altri bambini che - con tanto di cartelli - invocavano un gesto analogo di avere solo quella termica sotto il giubbotto, per poi salutare tutti con grande affetto. Guarda il video qui sotto.