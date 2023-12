Kenan prima del suo debutto da titolare Kenan dopo il suo primo gol in Serie A pic.twitter.com/9oJCpBod3x — JuventusFC (@juventusfc) December 24, 2023

Com'era Kenanprima del suo debutto da titolare? E come è stato Kenan dopo il suo primo gol in Serie A? La risposta arriva in un video pubblicato dalla Juventus sui propri canali ufficiali. Il club ha così celebrato anche la straordinaria giornata del classe 2005, che ha trovato il primo gol in Serie A e con la maglia bianconera nella gara di ieri contro il Frosinone.