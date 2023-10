Kenanè stato il calciatore più giovane a firmare con, aveva appena 10 anni quando il brand ha scelto il giocatore. Contratto che però sta volgendo al termine. La concorrenza non manca e Nike è pronta ad offrire un contratto all'attaccante turco. Come riferisce Gazzetta.it. Adidas non vuole però assolutamente perdere il suo giovane testimonial e conta a sua volta su di una sponda importante: la Juventus. Già, perché Adidas è lo sponsor tecnico del club bianconero.