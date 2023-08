Kenannon smette di stupire. Il talento classe 2005 della, che ieri ha collezionato il secondo gettone in Serie A dopo l'esordio contro l'Udinese, ha fatto sgranare gli occhi ai tifosi bianconeri con un gol segnato di tacco - di destro - nel corso dell'allenamento odierno alla Continassa. In attesa di rivederlo in campo in un impegno ufficiale, le immagini sono state diffuse sui social dallo stesso club: guarda il video qui sotto.