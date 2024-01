Il legame tra Yidliz e Vlahovic

All'indomani della roboante vittoria contro la Salernitana, in casa Juve ora le attenzioni sono già rivolte a quella che sarà la sfida dell'Arechi, in programma domenica alle 18:00. I bianconeri contano di ripetere la gara di ieri sera, anche se, come dichiarato da Allegri al termine del match, 'sarà sicuramente un'altra partita'. Il clima dalle parti della Continassa è di gioia pura, come manifestato anche da Dusan Vlahovic attraverso un messaggio condiviso sui suoi account social, dove spicca anche un commento piuttosto 'speciale'.Già, perchè fra le centinaia di risposte ricevute sotto al post, a non passare inosservato è stato quello postato dal suo compagno Kenan Yildiz, autore di un altro gol capolavoro, addirittura più bello di quello segnato contro il Frosinone. Il talento turco ha infatt commentato così: 'Sei il migliore', con chiaro riferimento a Dusan Vlahovic, appunto. Dimostrazione evidente di quanto sia già intenso il legame tra i due, sperando che possa nascere lo stesso feeling anche sul terreno di gioco.