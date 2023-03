L'emergenza in attacco in casa Juve può essere un'opportunità per molti giovani della Next Gen o addirittura della Primavera bianconera. Secondo la Stampa, tra i candidati per salire in prima squadra c'è anche il talento Yildiz. Non è però lui il favorito; più probabile che Allegri scelga dall'under 23 e che di conseguenza qualcuno della Primavera salga con la Next Gen.