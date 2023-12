L'impiego diè destinato a crescere nel corso della stagione attuale, anticipando un ruolo ancora più rilevante nella successiva, considerando l'aumento delle partite da disputare. Nonostante il forte interesse di diverse squadre, soprattutto in Premier League, la Juventus non può dichiarare alcun giocatore incedibile in questo momento. Tuttavia, i bianconeri non sono disposti a sedersi al tavolo delle trattative per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro, dimostrando la determinazione a mantenere il giocatore nel loro progetto a lungo termine.