Le sirene di mercato per Yildiz non si sono mai spente e il poco minutaggio alla Juve diventa un tema di discussione per il futuro del talento turco. Anche se l'idea del club è chiara, ovvero di trattenere il classe 2005, su cui tutti alla Continassa credono tanto, è chiaro che una grande offerta potrebbe far vacillare la dirigenza, consapevole di dover anche effettuare delle cessioni per rinforzare la rosa. Ma di che cifra parliamo? Secondo Tuttosport, servono 40 milioni per mettere dubbi nella testa della società, per cifre più basse Yildiz non si muove.