Il futuro di Kenane Deanpassa dall'America. Stando a Tuttosport, i due talenti classe 2005 dellasono infatti pronti ad aggregarsi alla Prima Squadra per laestiva negli Stati Uniti, quella che tra San Francisco, Los Angeles e Orlando, tra fine luglio e inizio agosto, vedrà i bianconeri in campo per tre amichevoli di lusso con. Il rifinitore turco e il difensore olandese, tra i più vicini nel corso dell'anno al "salto", avranno così la possibilità di respirare l'aria dello spogliatoio dei "grandi" e di far pesare la propria candidatura, un po' come aveva fatto un anno fa Matiasche poi, effettivamente, ha vissuto un'intera stagione con la squadra di Massimiliano Allegri.L'obiettivo della convocazione per la tournée, spiega il quotidiano, è anche quello di rinsaldare i rapporti tra le parti, considerando che sia Yildiz che Huijsen sono già nel mirino di diverse big europee. Al rientro dagli USA, poi, salvo colpi di scena, per entrambi torneranno a spalancarsi le porte della, dove i tempi dipenderanno soltanto da loro. E l'esempio virtuoso in questo senso è quello di Samuel, a cui tra settembre e ottobre erano bastate sei partite in Serie C per prendere il volo verso palcoscenici più alti. La strada è tracciata...