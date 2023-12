Il week end diVenerdì sera erano in panchina e hanno festeggiato la vittoria contro il Napoli, ieri invece, protagonisti in campo contro il Pineto. Yildiz, in positivo, visto che ha segnato il rigore del momentaneo vantaggio. Il difensore olandese invece, ha causato il fallo da cui poi è arrivata la trasformazione dagli undici metri e il 2-2 finale. Una gestione che apre riflessioni legate al mercato in vista di gennaio.Per quanto riguarda Yildiz, i grandi club non hanno smesso di seguirlo anche dopo il suo passaggio alla Juve. Le presenze con la prima squadra e quelle in nazionale hanno riacceso l'interesse per il turco, soprattutto in Premier League,riferisce Tuttosport. La Juve e Allegri credono molto nel ragazzo e non hanno intenzione di cederlo ma se arrivasse una super offerta da 40 milioni di euro potrebbero vacillare. Il progetto del club comunque, è quello di puntare su Yildiz, soprattutto dal prossimo anno, quando la Juve tornerà a giocare ogni tre giorni.Situazione diversa per Huijsen; in questo caso, potrebbe essere il club, d'accordo con il giocatore, a valutare un addio momentanevisto che la concorrenza anche in difesa è tanta ora che sono tornati tutti a disposizione. C'è il Frosinone che dopo le operazioni estive accetterebbe volentieri questa soluzione, ma c'è anche il Granada dell'ex Tognozzi, che lo ha portato proprio a Torino.