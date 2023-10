La Juve si prepara ad affrontare il Torino nella sfida di domani, in programma alle 18 allo Stadium. I bianconeri si presenteranno con molte assenze importanti, considerando gli infortuni di Vlahovic e Chiesa che costringeranno Allegri a delle scelte forzate. Ci potrebbero essere delle buone possibilità anche per il giovane Yildiz, che nel frattempo, ha ricevuto la sua prima convocaziona ufficiale con la nazionale turca, guidata da Vincenzo Montella. Il giovane talento bianconero ha manifestato il suo entusiasmo attraverso un post condiviso sui suoi account social.'E’ un orgoglio giocare per questo Paese. Darò il mio meglio per voi tutt'.