Si fa presto a dire progetto, a dire: oggi giochi all’, domani al. Si fa presto a chiedere a giovani calciatori di rendersi disponibili per la prima squadra come per la seconda. Può sembrare la cosa più naturale che ci sia, soprattutto perché a questo laha ormai abituato, ma si sottovaluta la tenuta mentale e fisica che questo ascensore – che assomiglia più ad una scala ripida -, richiede.Se ne era reso conto l’ormai ex presidente Andreache, un anno fa, aveva rivelato: “l’anno scorso ha giocato ovunque. A un certo punto gli chiesi:Per lui è uguale perché è alla Juve da quando ha 7 anni, mi disse metto la maglia della Juve e gioco”. Nella stagione precedente, infatti, il centrocampista classe 2003 faceva parte del gruppo Next Gen, durante l’anno giocò con la Primavera la Youth League fino alla semifinale ed esordì in prima squadra nelle partite finali.Qualcosa di simile lo sta vivendo Kenan, più di. Basti pensare all’ultimo weekend. Il turco entra nella parte finale die sfiora un gol che sarebbe valso la vittoria. Entra in un match teso, dove i bianconeri spingono per trovare la vittoria nel finale, fino allo scarico di gioia a cui porta il gol diIl giorno dopo, Yildiz è convocato con la. Parte titolare contro led è uno dei migliori: fa degli avversari paletti da superare, sfiora il gol in più riprese e la fortuna non lo premia. All’Allianz come al Moccagatta, per poi essere sostituito dopo essersi accasciato al suolo causa crampi. Esempio di tenuta mentale e propensione al sacrificio, oltre le qualità tecniche.