, il talento exche è entrato a far parte dellanell'estate del 2022, ha recentemente prolungato il suo contratto fino al 2027, con un adeguamento salariale. Nonostante questo rinnovo, la possibilità di una sua partenza non è esclusa, specialmente se dovesse arrivare un'offerta che la Juventus non può rifiutare.Durante l'estate, Besiktas, Fenerbahçe e Galatasaray hanno cercato di acquisirlo, e ora il suo nome è apparso sulle liste di due club inglesi, il Liverpool e, secondo Tuttosport, anche l'Arsenal. Al momento,, e non ha intenzione di cedere il giocatore. Tuttavia, se dovesse arrivare un'offerta considerevole, superiore ai 30 milioni di euro, la situazione potrebbe cambiare.Yıldız ha già accumulato 5 presenze con la prima squadra e ha esordito con la nazionale turca guidata da Montella in un match contro la Croazia a metà ottobre.