Frosinone è alle spalle, il Natale è passato e lainizia la settimana che porterà allo scontro diretto contro la Roma. Massimilianodovrà valutare le condizioni di alcuni giocatori, in primis di Locatelli e Chiesa, anche se per quest'ultimo c'è fiducia che il fastidio al tendine rotuleo sarà presto superato completamente e tornerà a disposizione. In ogni caso,che come ha detto il tecnico, era ed è il sostituto naturale dell'ex viola, capace con una giocata individuale di accendere la partita e sbloccarla.YILDIZ CONTRO LA ROMA - La tentazione per Allegri è quella di riproporre il talento turco anche contro la Roma. Poco importa se è un big match, anzi, già nella passata stagione, Soulé era stato lanciato dal primo minuto contro Inter e Napoli. L'impatto che Yildiz ha avuto nella prima da titolare con la maglia bianconera non ha lasciato indifferenti né ovviamente i tifosi né Allegri, che nonostante avesse piena fiducia in Kenan, doveva avere la riprova del campo. E così è stato. Magari, questa volta,, che dopo il gol bello e decisivo, si candida per giocare dal 1' minuto.Aumenta la concorrenza in attacco, Yildiz ora è da considerare a tutti gli effetti una soluzione, a prescindere dalle assenze, che comunque, ci saranno anche contro la Roma, Se infatti Chiesa a meno di sorprese sarà tra i convocati, e più in là si capirà se potrà giocare dal primo minutoL'attacco della Juve, già tra i più profondi e forti del campionato, ora, ha un "Yildiz" in più; quando rientrerà anche Moise, ci sarà un bellissimo grande problema per Allegri da gestire.