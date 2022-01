1









Xavi Hernández, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi, toccando anche il tema mercato. E ha dichiarato: "Parliamo di quelli che abbiamo, possiamo parlare di Ferran Torres e Alves, i giocatori che stanno andando ad aiutare noi un sacco Il resto sono ipotesi. Morata o Haaland non sono calciatori Barça e non riguardano me, non mi migliora né mi fa male parlare di loro. Il resto sono supposizioni".