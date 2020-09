Linda Sembrant, difensore della Juventus Women, parla a juventus TV. Partendo da come ha vissuto la quarantena: "E' stato un momento difficile durato a lungo. Per un periodo ho dovuto viaggiare molto, dovevo andare in Nazionale ma poi non sono potuta andare, sono tornata qui e ci sono rimasta una settimana, sembrava quasi che fossi in Germania in quella settimana mi fermo sempre lì per viaggiare. E' stato un momento particolare, era molto tempo che non tornavo a casa e che non stavo con la mia famiglia. Non era mai passato così tanto tempo da quando sono andata via da casa. E' stato un momento difficile ma tornare a Vinovo è stato speciale è stato bello rivedere la squadra e ricominciare a lavorare con le mie compagne. E' stato bello tornare alla quotidianità e fare quello che amiamo".



ITALIA - "Mi piace Torino così come Moncalieri, sono felice di vivere qui, ogni giorno dopo l'allenamento faccio due passi in piazza e mi piace. Mi piace il cibo e se lo comparo a quando stavo in Francia, credo che qui in Italia la buona cucina sia nel quotidiano il cibo italiano mi piace molto e quando vengono a trovarmi i miei famigliari o amici è una delle cose che faccio: provare assieme a loro la cucina italiana".



PRECAMPIONATO - "Abbiamo fatto due buone partite e abbiamo dimostrato di poter tenere testa a due ottime squadre, abbiamo vinto contro il Montpellier e giocato una buona partita con il Lione, siamo più avanti della scorsa stagione ed è una buona sensazione perché dobbiamo giocare contro le migliori per migliorare e dobbiamo continuare su questa strada per vedere dove siamo e lavorare duro. Champions? Vogliamo andare avanti, voglio essere più pronta quest'anno. L'anno scorso contro il Barcellona era la mia prima partita ed è arrivata presto, quest'anno abbiamo più tempo, vogliamo andare avanti, credo che abbiamo dimostrato di avere un livello alto ma per me dobbiamo migliorare ancora, dobbiamo starci dentro il più possibile".



NUOVI ARRIVI - "Per me è importante che le giovani si trovino a loro agio, abbiamo qualche nuovo arrivo, provo a farle sentire a loro agio e credo sarà lo stesso in partita. Ricordo quando ero giovane io, l'inizio in una nuova squadra non era facile e io provo a parlare con loro e aiutarle".



VERONA - "La scorsa stagione si è conclusa a Verona, ricordo la mattina di quella giornata, di febbraio, quando avevamo iniziato a parlare del coronavirus, è stato speciale riprendere da dove abbiamo lasciato, è stato bello entrare in campo per il riscaldamento, stare nello spogliatoio, mi era mancato".



HYYRYNEN - "Solitamente gioca più distante da me, ma contro il San Marino ce l'avevo vicina (difensore centrale ndr). E' andata bene anche perché la conosco bene, cerchiamo di comunicare in modo diretto e intenderci sul campo. Parliamo un po' di inglese, un po' di italiano e svedese, è stato divertente e credo sia andata bene".