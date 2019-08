La Juventus Women continua la sua fase di pre-campionato e, dopo il ritiro estivo in Val d'Aosta, è rientrata per giocare le consuete amichevoli di preparazione. Dopo la vittoria sul Lugano per 1 a 0, le ragazze di Guarino sono di nuovo in campo, sempre contro una squadra elvetica: lo Zurigo.



Dopo un primo tempo sprint, con le reti di Girelli, Bonansea e ​Staskova​, le ragazze di Guarino sono ritornate in campo per archiviare la pratica con un altro gol di Girelli.







RISULTATO ZURIGO - JUVENTUS WOMEN 0-4

Marcatori: Girelli, Bonansea, Staskova​, Girelli



FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus Women (4-3-3): Giuliani, Hyyryen, Galli, Sikora, Rosucci, Girelli, Bonansea, Panzeri, Staskova, Caruso, Sembrant. All. Guarino