Attraverso un comunicato ufficiale, la società bianconera ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi per la gara del 15 dicembre tra Juve Women e Zurigo.'15 dicembre: sfida importantissima delle Juventus Women, che ospitano nella fase a gironi lo Zurich Frauen! Il 23 novembre iniziano le vendite per la partita, alle 10! I prezzi dei biglietti: € 5,00 (commissione incluse) nei settori Nord, Sud, Est ed alcuni settori di Ovest e di € 10,00 (commissione incluse) per alcuni settori di Ovest che non prevederanno hospitality. Per poter acquistare è necessario iscriversi all’Official Ticket Shoptramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mai'.