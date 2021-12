A fare i complimenti alleper il passaggio del turno in Champions League, dopo la serata storica che ha sancito la qualificazione - per la prima volta nella storia del club - ai quarti di finale della competizione, c'è anche, allenatore della Juventus Under 23: "Un pensiero a loro e complimenti a tutto l'entourage delle Women, a Joe Montemurro in particolare perché oltre a essere un amico è riuscito a raggiungere un grande obiettivo e un traguardo importantissimo. Hanno fatto passi da gigante per arrivare al top del calcio europeo, ci sono dentro, e faccio loro un in bocca al lupo, perché non devono fermarsi qua". Così il tecnico, ai microfoni di Juventus Tv.