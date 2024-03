Il tecnico dellaGiuseppeha presentato la gara contro laal sito ufficiale del club bianconero. Ecco le sue dichiarazioni."Finalmente abbiamo avuto un po’ di tempo per stare insieme e lavorare, e la partecipazione delle ragazze è stata massima. Si sono messe a totale disposizione con la volontà di uscire il prima possibile da questo periodo un po’ delicato. In queste due settimane in cui si sono allenate ho visto segnali estremamente positivi, le vedo focalizzate su quelli che sono i nostri obiettivi da qui alla fine della stagione".– "In queste settimane abbiamo anche avuto modo e tempo di analizzare la prestazione contro l’Inter, valutando sia gli aspetti positivi sia quelli su cui dobbiamo ancora lavorare. Sicuramente abbiamo calciato tante volte in porta e su questo aspetto dobbiamo continuare a spingere. Dobbiamo migliorare, invece, nella gestione dei momenti della partita perchè abbiamo tutte le qualità per farlo. Ci sono fasi in cui possiamo accelerare, altre in cui dobbiamo palleggiare un po’ di più, tenendo maggiormente il pallone per evitare continue transizioni che portano a sprecare energie importanti con il rischio anche di pagarle sul finale di partita come, purtroppo, è successo. Detto ciò, contro l’Inter ho avuto tante risposte positive dalle giocatrici e voglio che le ragazze si focalizzino anche e soprattutto su questi aspetti".– "Mi aspetto una partita diversa rispetto a quella giocata nella semifinale di ritorno in Coppa Italia, ma allo stesso modo mi aspetto la stessa Fiorentina, con un potenziale offensivo importante. Noi cercheremo di giocare una gara offensiva, ma con massima attenzione nel gestire le ripartenze delle nostre avversarie. Quella contro la Fiorentina sarà una partita importante, ma non possiamo e non vogliamo fare calcoli adesso. Sicuramente dovremo fare una partita intelligente. Vorrei che la Fiorentina giocasse una partita condizionata dal nostro gioco".– "Se dovessimo vincere contro la Fiorentina si creerebbe un bel divario in classifica, in termini di punti, proprio con le toscane. Per vincere sarà fondamentale lavorare sulle nostre certezze e sulla buona riuscita in campo di alcune situazioni che noi pensiamo possano essere efficaci. Il nostro primo obiettivo è quello di continuare a crescere, anche se manca soltanto un mese e mezzo alla fine della stagione. Siamo convinti che ci sia del potenziale inespresso in alcune giocatrici e il nostro compito è quello di tirarlo fuori".