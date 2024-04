Da.com:Torna la Serie A Femminile, dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali, e il calendario pone di fronte Roma e Juventus Women nella quarta giornata della Poule Scudetto.Il match contro le giallorosse, in programma lunedì 15 aprile alle ore 18:00, è stato presentato da Giuseppe Zappella nella consueta intervista della vigilia. Diversi i temi toccati, oltre al match contro la Roma: dalla condizione del gruppo e nello specifico delle bianconere che sono rientrate dalle Nazionali, ai rinnovi di contratto di due colonne di questa squadra come Sara Gama e Arianna Caruso.IL RIENTRO DOPO LA SOSTA PER GLI IMPEGNI DELLE NAZIONALI«Ho ritrovato un gruppo con l'umore alto dopo questa sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. Tutte hanno ottenuto risultati positivi, di conseguenza sono tornate con grande voglia. Chiaramente nel gruppo delle giocatrici italiane c'è un po' di rammarico per la sconfitta incassata contro la Finlandia nell'ultima partita disputata, soprattutto dopo la grande vittoria ottenuta contro l'Olanda, ma sono sicuro che per loro sarà uno stimolo in più per affrontare con la massima energia il prossimo appuntamento in campionato».LA SFIDA CONTRO LA ROMA«Affronteremo una grande squadra come la Roma, ma se vorremo dare seguito alla bella vittoria ottenuta contro la Fiorentina dovremo giocare una grande partita sotto tutti i punti di vista, soprattutto a livello mentale. Siamo consapevoli che andremo ad affrontare l'avversaria più forte in questo preciso momento storico, ma se un giorno vorremo tornare a essere noi i più forti bisognerà giocare con carattere questa sfida. Il gruppo lo vedo bene, è compatto e sereno. C'è una bella atmosfera, che mi piace, di conseguenza andremo ad affrontare questa trasferta con la consapevolezza di avere recuperato delle energie importanti a livello di squadra. Come ho già detto più volte in queste settimane, in questo gruppo ci sono delle potenzialità inespresse che devono emergere in queste ultime sei partite stagionali. Saranno sei match molto importanti per noi, non tanto per la classifica, ma per ritrovare il vero spirito, il vero senso di appartenenza, il vero essere Juventus. Queste ragazze devono sempre ricordarsi l'importanza della maglia che indossano».GAMA E CARUSO: DUE RINNOVI IMPORTANTI«In questi ultimi giorni abbiamo vissuto emozioni forti con i rinnovi di Sara (Gama, ndr) e Arianna (Caruso, ndr). Per quanto riguarda Sara penso che il campo, nell'ultima partita disputata contro la Fiorentina, abbia già detto tutto. È il capitano di questa squadra, si è sentito e si è visto. Sono davvero felice per lei perchè questa squadra ha ancora bisogno di una giocatrice e di una motivatrice come lei. Venendo ad Arianna, è la giocatrice con più presenze in bianconero ed è giovanissima ancora. Penso che il suo percorso sia unico. Forse lei non lo sa (ride, ndr), ma è meglio che inizi a capire la straordinarietà del suo cammino. Non è assolutamente da tutti un percorso come il suo e lei deve esserne tanto orgogliosa».