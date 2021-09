Una serata di, 90 minuti che dividono ladalla storia. Le bianconere scendono in campo questa sera per il ritorno dell'ultimo turno preliminare di UWCL, contro la squadra albanese del. La squadra di Montemurro è forte del vantaggio per 2 a 0 ottenuto all'andata, grazie alle reti di Girelli e Hurtig; una sfida, però, da non sottovalutare: "Bisogna essere umili - ha detto Montemurro in conferenza stampa - e capire a che punto siamo nel nostro percorso europeo. Loro hanno più esperienza, ma noi siamo in crescita. Dobbiamo avvicinarci alla porta col gioco, ma arriverà con calma anche la precisione". In caso di passaggio del turno, la Juventus Women accederebbe per la prima volta nella sua storia alla fase a gironi della Women's Champions League.1-0: (Staskova 33'): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Lenzini, Boattin (Nilden 46'); Rosucci (Zamanian 46'), Pedersen, Caruso (Cernoia 65'); Bonfantini, Staskova, Hurtig.. Aprile, Soggiu, Hyyrynen, Girelli, Bonansea, Giai, Salvai, Beccari, Pfattner.. Montemurro: Buhigas; Ramadani, Gjini, Maliqi, Curraj; Halilaj, Berisha, Franja, Levenaj (Lufo 70'); Krasniqi, Doci.. Raxhimi, Bajraktari, Zarka, Garcia, Piranaj, Sattler, Gjergji, Leba.Leka: (Lundorf (J), Curraj (V)): ​Henrikke Nervik (NOR)80' - Tiro a giro di Girelli che sfiora il palo prima di spegnersi sul fondo62' - OCCASIONE JUVE, bordata da lontanissimo di Lundorf che fa tremare l'incrocio dei pali50' - Missile dalla distanza di Caruso, palla che esce di pocoINTERVALLO33' - GOL JUVE segna Staskova! Azione perfetta di Bonfanini che fa impazzire la difesa e mette nel mezzo un pallone che Staskova deve solo spingere in porta29' - OCCASIONE JUVE, Caruso tira da dentro l'area piccola ma la conclusione è diretta ai guantoni del portiere avversario26' - Cross basso di Lundorf in area, Bonfantini colpisce di prima ma la sua conclusione è completamente fuori misura17' - Palla fantastica di Caruso che trova Bonfantini in area, brava la diretta avversaria ad anticiparla al momento del tiroOCCASIONE JUVE, colpo di testa ravvicinato di Pedersen, conclusione debole e centrale- Via al match!