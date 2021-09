IL TABELLINOJuventus Women-Vllaznia: 1-0Marcatrici: (Staskova 33')Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Lenzini, Boattin (Nilden 46'); Rosucci (Zamanian 46'), Pedersen, Caruso (Cernoia 65'); Bonfantini (Pfattner 88'), Staskova, Hurtig. A disp. Aprile, Soggiu, Hyyrynen, Girelli, Bonansea, Giai, Salvai, Beccari. All. MontemurroVllaznia (4-4-2): Buhigas; Ramadani, Gjini, Maliqi, Curraj; Halilaj (Zarka 90'), Berisha, Franja, Levenaj (Lufo 70'); Krasniqi, Doci. A disp. Raxhimi, Bajraktari, Garcia, Piranaj, Sattler, Gjergji, Leba. All. LekaAmmonizioni: (Lundorf (J), Curraj (V))Arbitro: ​Henrikke Nervik (NOR)