La Juventus Women batte il Vllaznia 1 a 0 e strappa il pass per la fase a gironi della Women's Champions League. Una qualificazione storica: è la prima volta nella storia della squadra bianconera.PEYRAUD-MAGNIN 6 – Impegnata seriamente un paio di volte, risponde sempre presenteLUNDORF 6.5 – Bene nelle coperture, ancora meglio nel tempo degli inserimentiGAMA 7 – Una vita in anticipo: niente da fare per le avversarie a cui non lascia neanche le bricioleLENZINI 6.5 – Mostra continuamente grande autorevolezza, è una delle grandi sorprese di questo inizio stagioneBOATTIN 6.5 – Probabilmente ha trovato un pozzo petrolifero a Vinovo, ha risorse di benzina infinite (Dal 46’ NILDEN 6.5 - Ruba una grande quantità di palloni)ROSUCCI 6.5 – Prosegue nel trend positivo, altra prova di grande sostanza in mezzo al campo (Dal 46’ ZAMANIAN 6.5 - Entra con la stessa determinazione mostrata in tutta la prima parte di stagione: bene in fase di possesso e interdizione)PEDERSEN 7 – Mette equilibrio in mezzo al campo, spezza il ritmo delle giocate avversarie e smista il gioco con grande precisione (Dal 74’ GIRELLI s.v.)CARUSO 7 – In fase offensiva è l’arma in più di questa squadra, i suoi inserimenti e le sue verticalizzazione spaccano il Vllaznia (Dal 65’ CERNOIA 6 - Aggiunge qualità in mezzo al campo)BONFANTINI 7 – Getta il caos nella difesa albanese, molto brava nell’azione che porta all’assist per StaskovaSTASKOVA 7.5 – Lavora tanto per la squadra e alla prima buona occasione gonfia la reteHURTIG 6.5 – Ha qualche buona occasione, ma non riesce a sfruttarle appieno, quando parte diventa imprendibile per la difesa avversarieAll. MONTEMURRO 7.5 – Dopo sole 10 settimane dal suo arrivo, scrive il suo nome nella storia della Juventus Women. Centrato il primo grande obiettivo della stagione: la qualificazione alla fase a gironi della Champions League