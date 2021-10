Terza giornata di campionato per la Primavera Femminile di Coach Silvia Piccini. L’obiettivo era quello di invertire immediatamente la rotta dopo la sfortunata sconfitta di misura della scorsa settimana contro le pari età del Milan. Prova superata ad ampi voti per le bianconere che con un netto 5-1 hanno avuto la meglio sulle padrone di casa del Brescia. A Rodengo Saiano il primo tempo si è chiuso 5-0 in favore della Juve, a segno con la tripletta di Beccari e le reti di Requirez e Schatzer. L’ampio vantaggio ha regalato una seconda frazione in discesa per le bianconere che al triplice fischio hanno chiuso la gara con quattro gol di vantaggio. Qui sotto il tabellino del match.Da Juventus.com.