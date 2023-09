The Bianconere had a special presidential visit ahead of the trip to Frankfurt!

La Juve Women si prepara a partire per Francoforte in occasione del Mini Tournament di Champions League, che si svolgerà in soli 3 giorni nelle date comprese tra il 3 e il 9 settembre. Prima della partenza per la città tedesca, il presidente bianconero Ferrero ha voluto fare visita alle ragazze bianconere per caricarle in vista delle prossime sfide, valide per le qualificazioni al turno successivo.