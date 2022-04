Dal sito ufficiale della Juventus:



"Dopo la bella vittoria sull'Inter che ha consentito alle Juventus Women di proseguire la corsa in Coppa Italia Femminile, arriva il momento della pausa per fare spazio agli impegni delle Nazionali. Pausa per modo di dire, dal momento che praticamente tutte le bianconere saranno impegnate con le proprie rappresentative. Di seguito convocate e impegni che le attendono.



BONFANTINI, GAMA, BOATTIN, LENZINI, CERNOIA, ROSUCCI, CARUSO, GIRELLI, BONANSEA (ITALIA)



08/04/2022 | Italia - Lituania (Qualificazione Mondiali 2023) - 19:00 CEST



12/04/2022 | Svizzera - Italia (Qualificazione Mondiali 2023) - 17:45 CEST



APRILE, FORCINELLA (ITALIA U23)



12/04/2022 | Malta U23 - Italia U23 (Amichevole) - 11:00 CEST



ARCANGELI, BECCARI, BERTUCCI, GIAI, PFATTNER (ITALIA U19)



06/04/2022 | Italia U19 - Bosnia ed Erzegovina U19 (UEFA Round 2 Campionato Europeo) - 14:30 CEST



09/04/2022 | Italia U19 - Ungheria U19 (UEFA Round 2 Campionato Europeo) - 14:30 CEST



12/04/2022 | Svizzera U19 - Italia U19 (UEFA Round 2 Campionato Europeo) - 13:00 CEST



HURTIG, NILDEN, SEMBRANT (SVEZIA)



07/04/2022 | Georgia - Svezia (Qualificazioni Mondiali 2023) - 18:00 CEST



12/04/2022 | Svezia - Irlanda (Qualificazioni Mondiali 2023) - 18:30 CEST



HYYRYNEN (FINLANDIA)



08/04/2022 | Slovacchia - Finlandia (Qualificazioni Mondiali 2023) - 20:30 CEST 12/04/2022 | Finlandia - Georgia (Qualificazioni Mondiali 2023) - 17:15 CEST



PEDERSEN, LUNDORF (DANIMARCA)



08/04/2022 | Malta - Danimarca (Qualificazioni Mondiali 2023) - 18:00 CEST



12/04/2022 | Danimarca - Azerbaigian (Qualificazioni Mondiali 2023) - 18:00 CEST



PEYRAUD-MAGNIN (FRANCIA)



08/04/2022 | Galles - Francia (Qualificazioni Mondiali 2023) - 20:45 CEST



12/04/2022 | Francia - Slovenia (Qualificazioni Mondiali 2023) - 21:10 CEST



ZAMANIAN (FRANCIA U23)



06/04/2022 | Belgio U23 - Francia U23 (Amichevole) - 16:00 CEST



09/04/2022 | Belgio U23 - Francia U23 (Amichevole) - 16:00 CEST



STASKOVA (REPUBBLICA CECA)



12/04/2022 | Repubblica Ceca - Islanda (Qualificazioni Mondiali 2023) - 17:30 CEST



GROSSO (CANADA)



09/04/2022 | Canada - Nigeria (Amichevole) - 22:30 CEST



12/04/2022 | Canada - Nigeria (Amichevole) - 22:30 CEST"