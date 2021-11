Nemmeno il tempo di metabolizzare le emozioni dell'Allianz Stadium che le Juventus Women tornano nuovamente in campo per la Uefa Women's Champions League. Giovedì alle 18:45, infatti, le bianconere giocheranno la gara di ritorno contro il Wolfsburg, in Germania, dopo il pari di Torino. Gara cruciale, per tentare l'assalto alla fase successiva. Gara che sarà presentata da Joe Montemurro, insieme ad una delle sue calciatrici, domani in conferenza stampa dal Training Center di Vinovo.