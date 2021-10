Qualche corsetta, per distendere i muscoli e, soprattutto, i nervi. Le ultime indicazioni tattiche, per arginare le avversarie e provare a far male in ripartenza. Poco, dal punto della carica mentale perché, come detto dallo stessoal termine della partita vinta contro il Napoli, una partita contro il, che si gioca all'Allianz Stadium, si prepara da sé e non ha bisogno di essere ulteriormente caricata. Oggi, per leè giornata di vigilia, di quelle pesanti, di quelle che rendono l'aria frizzante, di quelle belle, bellissime da vivere. Su, seguiremo in diretta il primo quarto d'ora dell'allenamento mattutino.- Si corre! Esercizi di riscaldamento prima dell'inizio dell'allenamento. Tutte presenti in gruppo, ci sono Girelli e Bonansea, si scaldano a parte i due portieri- Comincia l'allenamento delle Juventus Women, con un torello. Chi sbaglia paga pegno con le flessioni- Qualche minuto di ritardo nell'inizio dell'allenamento, in campo il solo Montemurro, a preparare gli esercizi per la squadra