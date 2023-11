Dal sito ufficiale Juventus:Ancora una volta, atmosfera da tutto esaurito al Pozzo - La Marmora di Biella, domenica 19 novembre, per Juventus-Inter.Il Derby d'Italia femminile è andato esaurito in poche ore, come peraltro accaduto nelle precedenti occasioni a Biella, che quindi, continua a rispondere alla grande. Domenica sono previste quindiVi ricordiamo l’indirizzo dello stadio: Viale Macallé, 21.Ci vediamo a Biella!