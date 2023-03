Mentre la squadra di Massimiliano Allegri è al lavoro in vista della sfida contro il Verona, laè attesa da un turno di riposo nella Poule Scudetto, a cui seguirà la sosta per le Nazionali. Per non perdere il ritmo, comunque, quest'oggi le ragazze di Joesono tornate ad allenarsi a, come testimoniato anche dalle foto condivise sui social e sul sito ufficiale (per vederle tutte CLICCA QUI ).