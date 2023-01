LaWomen scenderà in campo domani alle ore 18.00 contro il Chievo Verona in Coppa Italia e poi tornerà in campo in campionato domenica alle ore 12.30 contro la Sampdoria. Tra le fila delle blucerchiate non ci sarà Elisabettache ha rimediato un'ammonizione nel corso della gara contro il Milan e precedentemente diffidata è costretta a saltare il match.