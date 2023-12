Poco meno di cinque ore al calcio d'inizio della gara tra lae laWomen. Blucerchiate che per l'occasione faranno ritorno a, dopo le prime gare della stagione disputate a Vercelli. L'impianto scelto è quello di Sciorba, che però è legato da una curiosità ad una giocatrice della Juventus Women, si tratta di Federica. La classe 2000 è, nelle giovanili del Ligorna, campo che dista pochissimi chilometri dal campo scelto dalle blucerchiate per le gare casalinghe.Non solo però, il(così la chiamano amiche e compagne di squadra) proprio nella sua Genova. Era Italia-Brasile, dagli spalti si è innalzato un coro: "Cafferata olè olè" al momento del suo ingresso. Dalla tribuna superiore si cala uno striscione con scritto:Se esordire in nazionale è sempre un'emozione, farlo nella propria città davanti a chi l'ha vista crescere lo è ancor di più: il sorriso di Federica al termine è evidente e così come gli occhi leggermente lucidi che non riesce a nascondere.