LaWomen scenderà in campo contro la Sampdoria oggi alle 14.30 all'impianto sportivo Sciorba di Genova. Chi potrebbe non essere della gara per sono Juliae Cristiana, ancora alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni entrambe alla caviglia, il loro recupero prosegue ma potrebbero essere costrette a saltare anche l'ultima gara del 2023 bianconero.