Laha pareggiato ieri per 3-3 contro l'Inter in una partita impegnativa. Da questa gara emerge l'espulsione di Lindache la costringerà a saltare la gara in programma venerdì contro laa Vinovo. "Non è mai successo in vita mia" commenta Joe Montemurro che venerdì si troverà a non avere a disposizione nessuno dei cinque centrali difensivi: Sembrant espulsa,(considerandola centrale) infortunate e Ceciliaieri convocata ma non ancora pronta a scendere in campo stando a quanto riferisce il tecnico australiano. Aria di esperimenti quindi per la Juventus Women.