Domenica la Juventus Women riceverà la Fiorentina per la 5^ giornata di campionato. Le bianconere di coach Guarino sono ancora a punteggio pieno, e reduci dalla preziosissima vittoria di San Siro contro il Milan. Ma ora la testa è al prossimo impegno contro la squadra viola, e sui propri canali social il club bianconero ha postato un video di due grandi gol segnati in passato da Martina Rosucci contro la Fiorentina: due perle con il destro, un tiro a giro e una gran botta in diagonale. La numero 8 è un punto fermo della squadra.