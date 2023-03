La Juventus Women scenderà in campo contro l'Inter sabato alle ore 14.30 per la semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile dopo il pareggio per 1-1 della scorsa settimana. Non ci sono attualmente biglietti disponibili sul sito ufficiale della società bianconera per entrare a Vinovo ad assistere alla gara. Tutto esaurito per un big match speciale.