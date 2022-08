La centrocampista dellIreneha parlato dopo la vittoria contro il Parma con un occhio alla prossima gara di Serie A Femminile che le vede affrontare la. Queste le sue parole:"Sarà una partita bellissima, non vediamo l’ora di affrontarla al meglio. Sono felice per la prestazione sia personale che di squadra contro Parma, abbiamo fatto un’ottima partita iniziando con l’atteggiamento corretto. Abbiamo preparato bene la partita dal punto di vista difensivo, sapevamo quello che dovevamo fare in campo".